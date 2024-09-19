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В Думе предложили запретить рекламу тотального списания долгов при банкротстве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан. Нельзя будет обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги.

Документ № 721174-8 размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Поправки вносятся в закон "О рекламе", проектируется новая статья 28.1: "Реклама услуг, связанных с банкротством граждан". Согласно новой статье, реклама услуг по банкротству физлиц не должна: гарантировать освобождение гражданина от исполнения денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей, содержать утверждения о возможности или призывы не платить по долгам. Реклама также не должна содержать информацию о создании государственной системы для освобождения граждан от долгов и обязательных платежей, кроме указания на законы, регулирующие банкротство, и упоминать возможность полного освобождения от долгов.

Реклама услуг по банкротству должна сообщать, что эта процедура может привести к ограничениям в правах и другим негативным последствиям. В радиорекламе эта информация должна звучать не менее трех секунд, в телерекламе занимать не менее 10% экрана, а в других формах рекламы - 10% рекламного пространства.

"Под воздействием рекламы граждане, попавшие в тяжелую финансовую ситуацию, тратят дополнительные средства на посреднические услуги в то время, как действующим законодательством предусмотрен ряд бесплатных механизмов по смягчению долговой нагрузки, включая кредитные каникулы и процедуру внесудебного банкротства. При этом в настоящее время в законодательстве отсутствует специальное регулирование для подобной недобросовестной рекламы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Анатолий Аксаков Николай Журавлев Госдума
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