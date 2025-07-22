Дума запретила рекламу тотального списания долгов в банкротстве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ограничения на рекламу услуг по банкротству граждан. Нельзя будет обещать полное освобождение от долгов, призывать не платить долги.

Законопроект № 721174-8 был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в сентябре 2024 года.

Поправки внесены в закон "О рекламе", в него вводится новая статья 28.1: "Реклама услуг, связанных с банкротством граждан". Согласно новой статье, реклама услуг по банкротству граждан не должна: содержать гарантии или обещания того, что гражданин будет освобожден от выплаты долгов или обязательных платежей; призывать не исполнять денежные обязательства или не платить налоги, сборы и другие обязательные платежи; содержать утверждение о том, что государство создало систему, которая позволяет гражданам избегать выплаты долгов или обязательных платежей; упоминать возможность освобождения граждан от выплаты долгов или обязательных платежей.

Реклама услуг по банкротству должна содержать предупреждение: "Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ". Это предупреждение должно: в радиорекламе звучать не менее трех секунд; в телерекламе, при кино- и видеообслуживании длиться также не менее трех секунд и занимать не менее 7% площади кадра; в рекламе, распространяемой иными способами, занимать не менее 7% рекламной площади.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.