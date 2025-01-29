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Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли - до 14%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU -- Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель приблизился к уровню декабря 2023 года, когда ожидания составляли 14,2%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе выросла до 16,4% с 15,9% в декабре.

Свежий опрос проводился 14-23 января 2025 года.

Ожидания у респондентов без сбережений в январе выросли до 15,4% с 14,9%, со сбережениями - немного снизились - до 12,6% с 12,7%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в январе выросла до 17,5% с 16,9%, со сбережениями - до 15,4% с 14,4%.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев. Они остаются вблизи локального максимума с апреля 2022 года и существенно выше значений 2017-2019 годов, отмечал ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 14 февраля.

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