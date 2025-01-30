Уолл-стрит закрылась в минусе на нежелании ФРС быстро снижать ставки

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и решение Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Акции General Dynamics подешевели на 4,2% по итогам торгов, несмотря на сильную отчетность этого производителя военной и аэрокосмической техники.

Капитализация Nvidia Corp., рухнувшая на 17% в понедельник, но отыгравшая часть потерь днем позже, уменьшилась на 4,1%.

Сеть универмагов Kohl's Corp. анонсировала сокращение порядка 10% офисных работников. Ее рыночная стоимость снизилась на 2,7%.

Цена бумаг Victoria's Secret, владеющей одноименным брендом нижнего белья, упала на 4,6%. Компания сообщила, что ее новым главным финансовым директором в июне вместо Тимоти Джонсона станет Скотт Секелла, и сузила прогнозы выручки и скорректированной прибыли на акцию на текущий финквартал.

Lennox International в четвертом квартале заметно нарастила чистую прибыль, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Тем не менее капитализация производителя оборудования для систем климат-контроля сократилась на 8,8%.

Акции Starbucks Corp. подорожали на 8,1%. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен сократил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, однако показатели оказались лучше прогнозов аналитиков.

Фармацевтическая Merck & Co. нарастила капитализацию на 0,9% после объявления программы обратного выкупа акций на $10 млрд.

Бумаги Henry Schein Inc. повысились в цене на 5%. Фонд прямых инвестиций KKR приобрел 12% этого поставщика медицинских товаров и намерен работать с руководством компании над улучшением ее операций.

Рыночная стоимость мобильного оператора T-Mobile US Inc. подскочила на 6,3% на сильных отчетности и прогнозе.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,31% и составил 44713,52 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,47% - до 6039,31 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,51% и составил 19632,32 пункта.