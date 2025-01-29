Глава ФРС не видит необходимости спешить в снижении процентных ставок

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Федеральной резервной системе (ФРС) "не нужно торопиться с корректировкой нашей денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он.

Глава Федрезерва отметил, что понижательные и повышательные риски для инфляции и занятости в целом сбалансированы. Рынок труда сейчас не является основным источником инфляции.

Пауэлл повторил, что если рынок труда внезапно ослабнет или инфляция значительно понизится, ФРС может снизить процентную ставку.

"Мы не следуем никакому заранее заданному курсу", - сказал он.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Оно было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами, - говорилось в документе по итогам заседания. - Безработица сохраняется на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной".

При этом из текста были убраны слова про то, что "инфляция движется к поставленной FOMC цели в 2%".

Когда Пауэлла спросили об этом, он ответил, что ФРС просто решила "сократить" эту часть заявления. "Это не значит, что мы подали сигнал", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что он "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Глава ЦБ подчеркнул независимость ФРС от всего, что связано с заявлениями администрации президента.

"Общественность должна быть уверена, что мы продолжим делать свою работу, как и всегда, сосредоточившись на использовании наших инструментов для достижения целей, и будем по-настоящему, не поднимая головы, выполнять свою работу", - сказал Пауэлл.

Он сказал также, что стоимость жилья "сейчас довольно стабильно снижается", что обнадеживает. "Похоже, что мы нацелены на дальнейший прогресс" по дезинфляции, заявил руководитель Федрезерва, но добавил, что быть настроенным на это и фактически увидеть - это разные вещи.

"Мы не знаем, что произойдет с пошлинами, с иммиграцией, с фискальной политикой, с политикой регулирования", - сказал Пауэлл.

"Диапазон возможностей очень, очень широк", - отметил он, имея в виду последствия экономических планов Трампа. "Существует так много переменных. Нам просто придется подождать и посмотреть", - заявил глава ФРС.