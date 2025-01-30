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Безработица в еврозоне в декабре выросла до 6,3%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В декабре 2024 года безработица в еврозоне составила 6,3% по сравнению с минимальными за всю историю 6,2% месяцем ранее, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat.

Аналитики также ожидали 6,3%, по данным Trading Economics. Ноябрьский уровень при этом пересмотрен с 6,3%.

В декабре 2023 года безработица составляла 6,5%.

Количество безработных в регионе в декабре выросло на 96 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем - до максимальных за три месяца 10,83 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) понизилась до 14,8% с 14,9%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,4%, как и месяцем ранее), самый высокий - в Испании (10,6% против 10,7% в ноябре). Во Франции безработица в декабре повысилась на 0,1 процентного пункта и достигла 7,8%, в Италии - выросла на 0,3 п.п., до 6,2%.

В целом в Евросоюзе безработица в декабре составила 5,9% по сравнению с 5,8% в ноябре. В декабре 2023 года она составляла 6%.

Eurostat Евросоюз Германия Испания еврозона
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