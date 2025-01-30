"Соллерс" поднял пороговое значение учитываемого в дивполитике показателя "чистый долг/EBITDA"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс" 30 января утвердил пороговое значение коэффициента "чистый долг/EBITDA", рассчитываемого по консолидированной отчетности (МСФО), на уровне 1,5х, сообщила компания.

Ранее компания обычно утверждала пороговое значение коэффициента с учетом проекта финансового плана и инвестпрограммы на уровне единицы (1х).

Дивидендная политика "Соллерса" предполагает, что при превышении утвержденного советом директоров порогового значения коэффициента "чистый долг/EBITDA" выплата дивидендов не рекомендуется.

Последние два года "Соллерс" после десятилетнего перерыва вернулся к выплате дивидендов: выплаты за 2022 год и 2023 год составили 45,39 рубля и 89 рублей на акцию соответственно.

Гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев говорил "Интерфаксу" в кулуарах Sollers Product Day в середине ноября, что по итогам 2024 года компания, несмотря на давление ставок и волатильность валютного курса, ожидает положительного финансового результата и по-прежнему "ориентируется на дивидендную доходность". Вместе с тем, решение по финальным дивидендам за 2024 год, как отмечал топ-менеджер, будет приниматься с учетом коэффициента "чистый долг/EBITDA".

"В каждый конкретный момент времени мы, конечно, будем принимать решение по соотношению комфортного уровня долга к EBITDA. Полагаем, что по этому году оно будет на уровне 1,5х, который для нас, скажем так, комфортен. Думаю, что, если не будет высоких неопределённостей и будут только дорогие источники финансирования, определённую корректировку в дивидендную политику мы можем внести. Но в целом мы её не меняли. Мы ориентируемся на дивидендную доходность и, конечно, на соотношение чистого долга к EBITDA", - подчеркивал Соболев.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2024 года "Соллерс" получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,6 млрд рублей (+16,4%) при выручке 44,2 млрд рублей (+35%).

Продажи "Соллерса" в России, включая модельные ряды УАЗ и Sollers (без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit), по итогам 2024 года выросли на 9%, превысив отметку в 50 тысяч автомобилей. В частности, УАЗов за год было реализовано почти 36 тысяч (-3,8%), автомобилей Sollers (включая LCV Sollers Atlant и Sollers Argo, а также пикапы Sollers ST6) - 14,1 тысячи штук (+65%). Данные о продажах группы свидетельствуют, что во второй половине года объем реализации ее автомобилей на внутреннем рынке вырос к первому полугодию на четверть - в июле-декабре было реализовано более 27,8 тысячи машин против 22,3 тысячи в январе-июне.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.