Акционеры "Соллерса" утвердили дивиденды за 2023 год в размере 89 руб. на акцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Соллерс" утвердили на годовом собрании дивиденды за 2023 год в размере 89 руб. на акцию, сообщается в раскрытии компании.

"Распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО "Соллерс". Определить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", - сказано в сообщении.

Также акционеры утвердили бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе органа в размере $920 тыс.

Годовое собрание состоялось 24 июня в форме заочного голосования.

Выплатить дивиденды за прошлый год по 89 руб. на акцию совет директоров "Соллерса" рекомендовал на заседании 3 мая. Финансовые показатели группы позволяют осуществлять выплату дивидендов и при этом продолжать реализацию инвестиционной программы, комментировали это решение в пресс-службе "Соллерса".

К выплате дивидендов после десятилетнего перерыва "Соллерс" вернулся в прошлом году: выплата за 2022 год составила 45,39 руб. на акцию. Автопроизводитель сообщал, что решение было связано с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.

Гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев в июле прошлого года говорил, что группа заинтересована в "нормальной, рыночной" дивидендной доходности для своих акционеров и намерена ориентироваться на этот показатель. "Мы как акционерная компания естественно хотим, чтобы у наших акционеров была нормальная, рыночная дивидендная доходность. Поэтому, в том числе, будем ориентироваться именно на показатели дивидендной доходности", - говорил Соболев "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, возможны ли дивидендные выплаты и в 2024 году.

Выручка "Соллерса" по МСФО за 2023 год составила 82,3 млрд руб., чистая прибыль - 4,9 млрд руб., EBITDA - 7,5 млрд руб. Совокупный долг на конец 2023 года - 46,5 млрд руб., в том числе краткосрочные обязательства - более 37,9 млрд руб., долгосрочные - около 8,6 млрд руб.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся выпуском автомобилей бренда Sollers с использование технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии (Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, который продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.