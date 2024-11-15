"Соллерс" планирует в 2024 году прибыль и "комфортный" уровень долг/EBITDA

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует завершить 2024 год с чистой прибылью по МСФО, несмотря на волатильность под давлением высоких ставок; в вопросе о финальных дивидендах за этот год будет ориентироваться на соотношение "чистый долг/EBITDA", которое по году видит комфортным - не выше 1,5х.

Об этом "Интерфаксу" на Sollers Product Day сообщил гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев.

Последние два года "Соллерс" выплачивал финальные дивиденды - в размере 45,39 рубля и 89 рублей на акцию за 2022 и 2023 годах соответственно. До этого выплаты производились в 2013-14 годах.

По итогам I полугодия 2024 года компания получила выручку по МСФО в 44,2 млрд рублей(+35%) и 1,6 млрд рублей чистой прибыли (+16,4%). По словам Соболева, он ожидает положительного финансового результата и за весь текущий год. "Мы первое полугодие закончили с прибылью и полагаем, что, несмотря на волатильность и высокие ставки, которые, очевидно, не будут снижаться в ближайшее время, сможем закончить год с положительной чистой прибылью", - сказал топ-менеджер.

На вопрос о том, допускает ли группа возможность выплаты финальных дивидендов за 2024 год, Соболев ответил, что это будет традиционно зависеть от соотношения "чистый долг/EBITDA". Согласно дивидендной политике "Соллерса", совет директоров компании в период до 30 января каждого календарного года определяет приемлемый для выплаты дивидендов коэффициент этого соотношения, ориентируясь на отчетность по МСФО. При превышении коэффициента выплата дивидендов не рекомендуется. Последние годы значение обычно устанавливалось на уровне единицы. По текущему году, как сообщил "Интерфаксу" Соболев, этот коэффициент ожидается на уровне 1,5х, что для группы является комфортным.

"В каждый конкретный момент времени мы, конечно, будем принимать решение по соотношению комфортного уровня долга к EBITDA. Полагаем, что по этому году оно будет на уровне 1,5х, который для нас, скажем так, комфортен. Думаю, что, если не будет высоких неопределенностей и будут только дорогие источники финансирования, определённую корректировку в дивидендную политику мы можем внести. Но, в целом, мы ее не меняли. Мы ориентируемся на дивидендную доходность и, конечно, на соотношение чистого долга к EBITDA", - подчеркнул Соболев.

Как было сказано на Sollers Product Day, размер инвестпрограммы "Соллерса" на 2022-2026 годы утвержден советом директоров на уровне более 20,5 млрд рублей, из которых вложения в разработку и организацию производства составят 8,5 млрд рублей, в выпуск компонентов - 12,5 млрд рублей.

"Из 20,5 млрд рублей мы примерно треть профинансировали, остальное нам предстоит профинансировать. Но мы видим источники - с этим проблем, несмотря на высокие ставки, не видим", - сказал Соболев. "То развитие, к которому мы пришли за два года, до последнего времени не мешало нам выплачивать дивиденды. Конечно, планы инвестиционные большие - это необходимо делать с точки зрения экономической целесообразности, ведь без инвестиций в автопроме нельзя. Но, в принципе, в настоящий момент можно говорить о том, что дивидендная политика советом директоров не менялась. Вопрос коэффициентов - это уже вопрос тактической ситуации, о которой вы узнаете 30 января (2025 года - ИФ)", - добавил он.

Заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика также отметила, что компания будет "балансировать решение по дивидендам в зависимости размера инвестиционной программы год от года и возможности привлечения финансирования".

"Сейчас в условиях того, что со ставкой происходит, понятно, что привлекать рыночное финансирование вообще невозможно. Поэтому у нас будет по сути два основных источника финансирования инвестпрограммы - это займы ФРП, который достаточно оперативно одобряет наши заявки на займы, и второе - это собственные средства. Очевидно, что в какие-то моменты придется принимать больше решений в пользу инвестиций, нежели в пользу дивидендов. Мы ориентированы на то, чтобы обеспечивать дивидендные выплаты, но подчеркну, что это будет решаться по доходам, в зависимости от баланса инвестиционных потребностей и возможностей привлечения финансирования по разумным ставкам", - сказала она "Интерфаксу".