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Банк России отложил планы введения норматива валютной ликвидности

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отложил планы введения норматива валютной ликвидности, аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе пресс-коференции по итогам развития банковского сектора за 2024 г.

О планах регулятора ввести норматив валютной ликвидности в сентябре прошлого года говорила зампред ЦБ Ольга Полякова. Она отметила, что валютный риск продолжает влиять на деятельность банков.

"Мы действительно рассматривали введение такого норматива (валютной ликвидности - ИФ), но ситуация изменилась, санкции были введены, и у банков после этого аппетита какого-то большого, насколько мы понимаем, к наращиванию валютных активов просто не осталось", - сказал Данилов.

"Сейчас мы думаем, не торопимся с этим совершенно, будем смотреть, насколько это вообще нужно. Может быть, скорее даже думаем в сторону какой-то корректировки валютной позиции, (...) нежели норматива валютной ликвидности", - добавил он.

По словам директора департамента ЦБ, регулятор хотел ввести норматив из-за роста валютных кредитов и привлечения банками валютных депозитов.

"Мы заволновались немного, правильно ли они оценивают свои риски. Потом проводили с ними встречу, обсуждение, в рамках, в том числе потенциального введения финнормативов. Ну и вот как-то пришло к ним самим осознание, даже еще до введения санкций, рост валютного кредитования остановился, и это уже было фактором того, что мы сильно не спешили. Но потом после расширения санкций у них аппетит к этому совсем снизился", - сказал Данилов.

Александр Данилов Банк России Ольга Полякова ЦБ РФ
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