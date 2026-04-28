ЦБ РФ вернулся к идее ввести отдельный норматив валютной ликвидности

Регулятор обсудит целесообразность такого шага из-за роста ставок по краткосрочным кредитам в юанях

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снова обсудит целесообразность введения отдельного норматива валютной ликвидности из-за роста ставок по краткосрочным кредитам в юанях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Альфа-Саммита.

"У нас в марте, действительно, ставки по юаневым свопам были повышенными. Причина какая? Формально - отток юаневых средств клиентов банков. По сути, причина была в том, что в предыдущие месяцы наши банки наращивали достаточно активно кредитование в юанях, а фондирование у них было не очень устойчивое. Когда клиенты со своими деньгами юаневыми ушли, многие банки пошли искать юани на денежном рынке, а это короткий рынок, ставки там взлетели. Какой урок? Урок глобальный, он необязательно к юаням относится: для того, чтобы выдавать длинные кредиты, нужно, чтобы был источник надежного финансирования, ну или в крайнем случае резервы высоколиквидных юаневых активов", - сказала она.

"Мы, кстати, (может, банки это не обрадует) подумываем о целесообразности ввести отдельный норматив по валютной ликвидности. Потому что это уже не первый раз, когда у нас вот так ставки взлетают", - добавила глава ЦБ.

ЦБ впервые заявил о планах ввести норматив валютной ликвидности в сентябре 2024 года, так как на тот момент валютный риск продолжал влиять на деятельность банков. В начале 2025 года стало известно, что регулятор отложил эти планы, так как аппетит банков к валютному риску после усиления санкций снизился.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не фондирует валютные кредиты, а предоставляет ликвидность, которая нужна для расчетов. "У нас есть лимит 5 млрд юаней, который как раз для проведения расчетов, если возникает проблема, его достаточно", - заявила глава Банка России.

"Опять-таки, в общем контексте. Не столько даже про юаневые ставки в марте, а в общем контексте, что у нас происходит с валютным финансированием, валютным кредитованием. По сути, до 2022 года нашим заемщикам, нашим компаниям были доступны, назовем это так, сбережения граждан Европы, США. Так как инфляция в этих странах была низкая, ставки процентные низкие, наши компании могли брать эти сбережения за достаточно низкие ставки. Глобальных сбережений, кстати, в экономике тоже было много, поэтому реальные ставки, не только номинальные, тоже были достаточно низкими. Предельно упрощая модель, наш экспортный сектор, который брал за рубежом эти кредиты, мог кредитоваться у граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров, которые поставлял туда на экспорт. Вот такой в некотором смысле, если экономически посмотреть, кругооборот", - сказала она.

"Сейчас нам мировые сбережения недоступны. Единственный источник финансирования, практически единственный - это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки, более высокая инвестиционная активность, которую мы видим, - это более высокие реальные ставки. И что это означает? Это означает, что настоящие, если хотите, валютные ставки сейчас в Шанхае, в Лондоне, в Нью-Йорке. То, что мы получаем здесь, у нас про ставки вы говорите, это рублевые ставки, захеджированные в валюте. И они будут идти вслед за рублевыми ставками. И они будут зависеть от инфляции в стране. Поэтому вот эту данность, мне кажется, надо понимать. (...) И это абсолютно новая реальность, это не аномалия, не ошибка, которую можно исправить. Я почему вот сказала об этих сбережениях, о кредитах, чтобы понимать некий источник, почему вот в этой ситуации мы находимся", - добавила глава Банка России.