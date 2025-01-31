"Группа Астра" выделила сотрудникам около 500 тыс. акций по программе мотивации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" выделила около 500 тыс. акций из квазиказначейского пакета на программу мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников, говорится в сообщении компании.

"На первый этап программы мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников было направлено 464 186 акций, - говорится в сообщении. - Акции распределяются по мере выполнения заявленных KPI и условий, при этом ключевая стратегическая задача менеджмента в рамках мотивационной программы – утроить чистую прибыль компании по итогам 2025 года относительно 2023 года".

По оценке компании, такое поощрение мотивирует сотрудников работать на максимизацию прибыли для акционеров, а также удерживать лучших специалистов и привлекать новых в условиях дефицита IT-кадров.

Помимо этого, 920 тыс. акций из квазиказначейского пакета были использованы для выкупа долей миноритарных акционеров в компаниях "РуБэкап" (700 тыс. акций) и "Астра Облако" (220 тыс. акций).

"M&A-стратегия "Группы Астра" предполагает использование акций компании в качестве валюты для проведения сделок слияния и поглощения, - отмечается в сообщении. - Подобный подход отвечает долгосрочным интересам всех сторон таких сделок, а также позволяет сохранить в периметре группы основателей и ключевые кадры приобретаемых компаний".

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 23 ИТ-компаниями в России и Белоруссии.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"). Изначально баланс квазиказначейского пакета составлял 10 млн акций. Текущий остаток - 8,6 млн акции.

В апреле 2024 года компания провела SPO, в рамках которого разместило акции по 555 рублей за бумагу (пакет акций был предоставлен Фроловым - ИФ). Объем сделки составил 11,7 млрд рублей.