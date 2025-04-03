"Группа Астра" в 2024 году нарастила выручку на 80%, до 17,2 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" по МСФО в 2024 году выросла до 17,2 млрд рублей, что на 80% больше показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

Отгрузки увеличились на 70%, до 20 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 59%, до 6,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA (скорректированная на сумму неденежных расходов по мотивационной программе) - на 69%, до 7 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла на 66%, до 6 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль - на 46%, до 6,5 млрд рублей (служит для расчета размера дивидендов).

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали ее на уровне 16,6 млрд рублей. Показатели EBITDA и чистой прибыли оказались немногим меньше консенсус-прогноза - 6,75 млрд рублей и 6,1 млрд рублей соответственно.

"Даже с учетом существенного давления макроэкономики на отрасль по итогам отчетного года мы показали сильные финансовые результаты: выручка группы выросла до рекордных для компании показателей при поддержании высокого уровня рентабельности, - сказал гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев, слова которого приводятся в сообщении. - Значительный вклад в это внесли продажи продуктов экосистемы и доходы от их сопровождения, что соответствует нашей стратегической задаче - максимально диверсифицировать бизнес".

При этом в сообщении отмечается, что выручка от продаж операционной системы Astra Linux в 2024 году выросла на 35%, до 8,5 млрд рублей, от продаж продуктов экосистемы - на 213%, до 5,5 млрд рублей, а от сопровождения продуктов - на 102%, до 2,8 млрд рублей. Стратегия "Группы Астра" предусматривает, в частности, расширение продуктовой экосистемы. Целевой показатель - более 50% выручки компании должно приходиться на продукты экосистемы ОС.

В сообщении отмечается также, что в 2024 году значительно выросли затраты компании на разработку программного обеспечения - на 108%, до 2,9 млрд рублей.

"Мы продолжаем расширять линейку наших продуктов и обновлять существующие решения, чтобы комплексно закрывать потребности заказчиков, - подчеркнул Сивцев. - В 2024 году наша команда выпустила обновления всех продуктов, а также более десяти новых решений".

В 2025 году компания планирует продолжить расширение экосистемы продуктов, улучшение функционала существующих продуктов, развивать облачное направление, а также направление по разработке решений для работы с большими данными.

Как сообщалось, выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет более чем 20 ИТ-компаниями в России и Белоруссии.