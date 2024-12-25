Совет директоров "Группы Астра" утвердил новую дивидендную политику

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Астра" утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50% ранее, говорится в сообщении компании.

"Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 месяцев, - говорится в сообщении. - При этом порог суммы дивидендов снижен и может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном единице".

Более того, при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов будет составлять 15% от скорректированной чистой прибыли. Если этот показатель будет равен трем, то "совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом финансовых результатов деятельности общества, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капитальных затрат, доступности денежных средств из внешних источников, соотношения собственных и заемных средств денежной позиции общества, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры".

В обновленной дивидендной политике "Группы Астра" оговаривается, что совет директоров может принять решение о выплате специальных дивидендов в соответствии с состоянием ликвидности компании, объемом капитальных затрат, соотношением собственных и заемных средств. Кроме того, "политикой" допускается выплата дивидендов в размере, превышающем значение чистой прибыли по РСБУ по результатам отчетного периода – за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Компания объясняет пересмотр дивидендной политики необходимостью "поддержания планов долгосрочного развития группы и сохранения роста бизнеса даже в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры".

"Группа Астра" остается приверженной своей стратегии и уверена в значительном потенциале российского рынка инфраструктурного ПО, реализовать который можно путем повышения конкурентоспособности продуктов экосистемы и совершенствования продуктово-сервисного подхода, - говорится в сообщении. - С учетом необходимости значительных инвестиций в разработку потребовались изменения, которые учитывают рыночную конъюнктуру и обеспечивают баланс между ростом компании и сохраняющимися выплатами дивидендов".

"Рост акционерной стоимости – одна из целевых метрик для менеджмента, устойчивый рост которой можно обеспечить только за счет постоянного инвестирования в развитие бизнеса, - сказала заместитель гендиректора "Группы Астра" по экономике и финансам Елена Бородкина, слова которой приводятся в сообщении. - Принимая во внимание макропараметры, мы поддерживаем решение совета директоров ребалансировать подход к распределению капитала: увеличить инвестиции в рост и скорректировать дивидендную политику, при этом сохранив дивидендные выплаты".

"Старая" редакция дивидендной политики компании предполагала возможность выплаты дивидендов по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже одного раза в год. Сумма дивидендов могла составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

Как сообщалось, летом текущего года акционеры "Группы Астра" утвердили выплату дивидендов по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1,7 млрд рублей. Эти дивиденды включали в себя дивиденды за 2023 год.

В ноябре совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,644669 рубля на обыкновенную акцию. Акционерный капитал "Группы Астра" представлен 210 млн акций. Соответственно, на выплату дивидендов предложено направить 555 млн рублей.

Проведение внеочередного собрания акционеров, на котором должен быть рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года, запланировано на 27 декабря.

По итогам 9 месяцев текущего года выручка компании выросла до 8,6 млрд рублей, что на 84% больше показателя за аналогичный период прошлого года (4,7 млрд рублей). Чистая прибыль "Группы Астра" увеличилась на 51%, до 2 млрд рублей (1,3 млрд рублей за 9 месяцев прошлого года), скорректированная чистая прибыль - на 68%, до 2,4 млрд рублей (1,4 млрд рублей годом ранее), а скорр. чистая прибыль минус CAPEX - до 1,1 млрд рублей (849 млн рублей).

Ранее "Группа Астра" утвердила целевой показатель на 2024-2025 годы, который предусматривает увеличение чистой прибыли компании в три раза до 10-11 млрд рублей. В материалах компании отмечается, что на IV квартал текущего года может прийтись около 50% от общей выручки компании за 2024 год.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 23 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль – 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.