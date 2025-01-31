Переток золота в США привел к дефициту слитков в Лондоне

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Трейдеры в последнее время активно перевозят золото в Нью-Йорк из Лондона, в том числе из-за опасений относительно возможного введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, пишет Financial Times.

Это привело к формированию дефицита драгметалла в Лондоне. Время ожидания до получения слитков из хранилищ Банка Англии увеличилось с нескольких дней до четырех-восьми недель, по данным источников, поскольку центральный банк пытается удовлетворить возросший спрос.

"Люди не могут получить золото, потому что слишком много было отправлено в Нью-Йорк, а остальное застряло в очереди, - сказал FT один из высокопоставленных представителей отрасли. - Ликвидность на лондонском рынке снизилась".

После президентских выборов в США в ноябре трейдеры и финансовые учреждения переместили 393 тонны в хранилища товарной биржи COMEX в Нью-Йорке, в результате чего объем ее запасов вырос почти на 75% - до 926 тонн. Это самый высокий показатель с августа 2022 года.

По словам участников рынка, общий объем потоков золота в США может быть намного выше, чем отражают данные COMEX, поскольку, вероятно, были дополнительные поставки в частные хранилища в Нью-Йорке, принадлежащие HSBC и JPMorgan. Оба банка отказались от комментариев.

Трейдеры говорят, что поставки направлены на то, чтобы избежать пошлин на слитки, которые, как некоторые опасаются, могут быть введены администрацией президента США.

"Есть ощущение, что Трамп может пойти на все и ввести новые пошлины на сырье, поступающее в США, включая золото, - отмечает руководитель отдела исследований сырьевых рынков Societe Generale Майкл Хей. - Среди участников рынка золота наблюдается некоторая борьба, они пытаются защитить себя".

Переток золота также является результатом более высоких цен на фьючерсы в Нью-Йорке, чем на спотовом рынке в Лондоне. Необычная возможность арбитража побудила трейдеров отправлять металл через Атлантику.

Лондон и Нью-Йорк являются двумя основными мировыми рынками для торговли драгметаллом, причем большая часть физической торговли происходит в Великобритании, в то время как фьючерсный рынок находится в США. Банк Англии хранит золото для третьих лиц, таких как финансовые учреждения, а также для других центральных банков и Минфина Великобритании.

Цены на золото на COMEX выросли на 7% с начала года и превысила $2800 за унцию, что является рекордом.

На прошлой неделе июньские контракты на физическое золото на COMEX торговались с премией до $60 долларов за унцию по сравнению с ценой в Лондоне. С тех пор разница сократилась до $10 за унцию, поскольку трейдеры переместили золото в Нью-Йорк.

Запасы золота на COMEX выросли на 36% в этом месяце. При этом их объем увеличился на 244 тонны - самый высокий ежемесячный приток с мая 2020 года, на пике пандемии COVID-19. Трейдеры заявили, что им нужен доступ к золоту для выполнения фьючерсных контрактов, которые позволяют покупателю требовать физическую поставку металла.