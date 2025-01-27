Китай увеличил резервы золота до рекорда в 2024 году

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китай увеличил резервы золота в 2024 году на 44,17 тонны - до рекордных 2279,57 тонны, по данным Китайской ассоциации по золоту (CGA).

По запасам этого драгметалла КНР занимает шестое место в мире, отмечает агентство "Синьхуа".

Потребление золота в стране в прошлом году сократилось на 9,6% и составило 985,31 тонны. Совокупное производство золота из внутреннего и импортного сырья выросло на 2,85% - до 534,106 тонны.

Крупнейшие компании КНР в 2024 году добыли на зарубежных рудниках 71,937 тонны золота, что на 19,1% превысило объем за предыдущий год.



