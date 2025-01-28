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Ввоз золота в Гонконг из России в 2024 году сократился на 26%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ввоз золота в Гонконг из России в 2024 году составил 64,9 тонны на 40,5 млрд гонконгских долларов ($5,3 млрд), говорится в материалах статистического департамента правительства Гонконга.

В натуральном выражении объемы сократились на 26%, в стоимостном - на 7%.

По данным таможенной статистики Китая, ввоз золота из России на основную территорию страны в 2024 году составил $224 млн, на 30% меньше, чем годом ранее.

Гонконг Китай ГСУ КНР
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