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Спотовая цена золота впервые превысила $2800

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цена золота на спотовом рынке обновила исторический максимум на опасениях введения пошлин на импорт товаров в США.

Спотовые цены на золото в ходе торгов достигали $2800,43 за унцию.

Тем временем, фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex в пятницу подорожали на 0,1%, до $2824,9 за унцию. За последний месяц драгметалл вырос в цене на 6,5%.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в субботу обещанные ранее пошлины в 25% на ввозимые канадские и мексиканские товары вступят в силу. Это спровоцировало повышенный спрос на защитные активы, к которым относится и золото.

Также в пятницу рынок ждет данных об индексе расходов на личное потребление (PCE) в США, который является ключевым для ФРС показателем инфляции. Аналитики полагают, что в декабре рост индекса ускорился до 2,6% с ноябрьских 2,4%, а темпы подъема базового индикатора, без учета цен на продукты и энергоносители, сохранились на уровне 2,8%.

Comex Дональд Трамп США
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