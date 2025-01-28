Трамп не передумал вводить пошлины против Канады и Мексики

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен ввести пошлины на товары из Канады и Мексики с февраля, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент сказал, что по-прежнему придерживается планов введения пошлин в отношении Канады и Мексики", - сказала пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт.

На вопрос журналиста, планирует ли Трамп также ввести пошлины в размере 10% на поставки из Китая, Левитт сказала, что он "по-прежнему решительно настроен рассматривать" этот вопрос.

Ранее в январе Трамп заявлял, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

"Мы думаем о 25% (пошлинах - ИФ) для Мексики и Канады, потому что они пропускают огромное количество людей" через границу, сказал Трамп журналистам. "Пошлины 10% для Китая, исходя из того факта, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду", - добавил он.