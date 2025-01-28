Поиск

Трамп не передумал вводить пошлины против Канады и Мексики

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен ввести пошлины на товары из Канады и Мексики с февраля, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент сказал, что по-прежнему придерживается планов введения пошлин в отношении Канады и Мексики", - сказала пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт.

В миреТрамп подтвердил, что намерен повысить пошлины на товары из Канады, Мексики и КНРЧитать подробнее

На вопрос журналиста, планирует ли Трамп также ввести пошлины в размере 10% на поставки из Китая, Левитт сказала, что он "по-прежнему решительно настроен рассматривать" этот вопрос.

Ранее в январе Трамп заявлял, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

"Мы думаем о 25% (пошлинах - ИФ) для Мексики и Канады, потому что они пропускают огромное количество людей" через границу, сказал Трамп журналистам. "Пошлины 10% для Китая, исходя из того факта, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду", - добавил он.

США Дональд Трамп Канада Мексика пошлины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США перевезли около 90 ракет для ЗРК Patriot из Израиля в Польшу для передачи Украине

Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"

Стрелки "часов Судного дня" показали 89 секунд до "полуночи"

Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Шольц обозначил позицию по претензиям Трампа на Гренландию

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });