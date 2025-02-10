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Президент Yardeni Research допустил скорое подорожание унции золота выше $3000

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цена золота может вскоре превысить $3000 за тройскую унцию, а в 2026 году - достичь $4000 за унцию, полагает президент Yardeni Research Inc. Эд Ярдени.

"Центробанки недружелюбно настроенных к США стран продолжают накапливать золото для защиты от потенциальных санкций", - сообщил инвестор в записке для клиентов.

"Они это делают с тех пор, как США заморозили международные резервы России", - добавил он.

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале на бирже Comex дорожают в понедельник на 1,5%, до $2911,4 за унцию. С начала года драгметалл вырос в цене более чем на 10%.

Также Ярдени полагает, что фондовый индекс S&P 500 будет волатильным до конца первого полугодия, после чего будет расти и достигнет рекордных 7 тыс. пунктов к концу года.

"Мы по-прежнему отдаем предпочтение сектору информационных технологий, коммуникационных услуг, промышленному и финансовому сектору", - говорится в сообщении.

США Comex Yardeni Research Эд Ярдени S&P 500
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