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ЦБ 3 февраля проведет аукцион месячного репо с лимитом, увеличенным до 550 млрд руб.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России 3 февраля проведет аукцион месячного репо, максимальный объем предоставляемых денежных средств составляет 550 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Дата исполнения первой части сделок - 5 февраля, второй части - 26 февраля.

Лимит предыдущих трех аукционов 2025 года последовательно снижался: 13 января - 850 млрд рублей, 20 января - 300 млрд рублей, 27 января - 200 млрд рублей.

Максимальный объем предоставления средств для каждого аукциона определяется исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора.

Объявляя о возобновлении аукционов в конце ноября, ЦБ ожидал максимальный спрос на эти операции в конце 2024 года. Лимиты аукционов планировалось сокращать с февраля, чтобы к концу I квартала 2025 года задолженность по этим операциям обнулилась.

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