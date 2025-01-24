ЦБ 27 января проведет аукцион месячного репо со сниженным до 200 млрд рублей лимитом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Банк России 27 января проведет аукцион месячного репо, максимальный объем предоставляемых денежных средств составляет 200 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Дата исполнения первой части сделок – 29 января, второй части – 19 февраля.

Это будет третий аукцион месячного репо в 2025 году, 13 января лимит составил 850 млрд рублей, 20 января – 300 млрд рублей.

Максимальный объем предоставления средств для каждого аукциона определяется исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора.

Объявляя о возобновлении аукционов в конце ноября, ЦБ ожидал максимальный спрос на эти операции в конце 2024 года. Лимиты аукционов планировалось сокращать с февраля, чтобы к концу I квартала 2025 года задолженность по этим операциям обнулилась.