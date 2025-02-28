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Банк России 3 марта проведет аукцион месячного репо с лимитом 100 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 3 марта проведет аукцион месячного репо, максимальный объем предоставляемых денежных средств составляет 100 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ.

Дата исполнения первой части сделок - 5 марта, второй части - 26 марта.

Лимит предыдущего аукциона, проведенного 24 февраля, был равен 250 млрд рублей.

Объявляя в конце ноября о возобновлении аукционов месячного репо, ЦБ намеревался сокращать их лимиты с конца февраля, чтобы к концу I квартала 2025 года задолженность по этим операциям обнулилась. Предстоящий аукцион 3 марта был последним в графике назначенных тогда аукционов.

Банк России ЦБ РФ
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