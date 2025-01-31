Поиск

Член совета управляющих ФРС Боуман призывает к постепенным изменениям ДКП

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман продолжает выступать за осторожную, постепенную корректировку денежно-кредитной политики. Она заявила об этом на конференции в Портсмуте, пишет MarketWatch.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США с момента начала снижения регулятором процентных ставок в сентябре прошлого года выросла, и это говорит о том, что инвесторы видят необходимость ужесточения ДКП для борьбы с инфляцией, сказала она.

Уровень доходности казначейских облигаций часто отражает ожидания инвесторов в отношении динамики процентных ставок ФРС в течение срока обращения этих бумаг.

Боуман по-прежнему видит риски того, что траектория инфляции будет выше прогнозной. По ее мнению, смягчение финансовых условий за последний год способствовало торможению прогресса в борьбе с инфляцией.

"Вряд ли общий уровень процентных ставок и стоимости заимствований выступают серьезным сдерживающим фактором", - отметила она.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федрезерв, в декабре 2024 года поднялся на 2,8% в годовом выражении, сообщило 31 января Министерство торговли США. Базовая инфляция находится на этом уровне с ноября.

ФРС в сентябре начала цикл смягчения ДКП со снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов, при этом Боуман выступила за снижение всего на 25 б.п.

Трейдеры на рынке фьючерсов оценивают шансы на сохранение ставок на следующем заседании регулятора в марте как четыре из пяти, отмечает MarketWatch. На этой неделе он оставил их в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

ФРС США Мишель Боуман Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе312 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2147 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии154 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5788 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });