Член совета управляющих ФРС Боуман призывает к постепенным изменениям ДКП

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман продолжает выступать за осторожную, постепенную корректировку денежно-кредитной политики. Она заявила об этом на конференции в Портсмуте, пишет MarketWatch.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США с момента начала снижения регулятором процентных ставок в сентябре прошлого года выросла, и это говорит о том, что инвесторы видят необходимость ужесточения ДКП для борьбы с инфляцией, сказала она.

Уровень доходности казначейских облигаций часто отражает ожидания инвесторов в отношении динамики процентных ставок ФРС в течение срока обращения этих бумаг.

Боуман по-прежнему видит риски того, что траектория инфляции будет выше прогнозной. По ее мнению, смягчение финансовых условий за последний год способствовало торможению прогресса в борьбе с инфляцией.

"Вряд ли общий уровень процентных ставок и стоимости заимствований выступают серьезным сдерживающим фактором", - отметила она.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федрезерв, в декабре 2024 года поднялся на 2,8% в годовом выражении, сообщило 31 января Министерство торговли США. Базовая инфляция находится на этом уровне с ноября.

ФРС в сентябре начала цикл смягчения ДКП со снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов, при этом Боуман выступила за снижение всего на 25 б.п.

Трейдеры на рынке фьючерсов оценивают шансы на сохранение ставок на следующем заседании регулятора в марте как четыре из пяти, отмечает MarketWatch. На этой неделе он оставил их в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

