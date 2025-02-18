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Член совета управляющих ФРС Уоллер посчитал возможным продолжить снижение ставок

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо будет продолжить снижение процентных ставок, если инфляция продолжит показывать движение в сторону целевого уровня, полагает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

По его мнению, Федрезерв принял правильное решение сохранить ставки на прежнем уровне по итогам заседания в январе, учитывая ускорение темпов подъема потребительских цен. Но он по-прежнему считает, что денежно-кредитная политика ФРС сдерживает экономику и что дальнейшее снижение ставок будет правильным шагом, если всплеск инфляции пройдет, сообщает MarketWatch.

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"Если это зимнее затишье (в замедлении инфляции - ИФ) временное, как это было годом ранее, то дальнейшее смягчение ДКП будет уместным", - сказал Уоллер, выступая в Сиднейском университете Нового Южного Уэльса во вторник.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило на прошлой неделе министерство труда. Это максимальный подъем с июня 2024 года. В декабре инфляция составляла 2,9%, в сентябре - 2,4% (минимум с февраля 2021 года).

Уоллер выразил сомнение в том, что торговые войны президента США Дональда Трампа разжигают инфляцию, подчеркнув разногласия среди представителей ФРС по поводу возможного влияния со стороны масштабных импортных пошлин. Он заявил, что эти тарифы "приведут лишь к сдержанному росту цен и не будут носить постоянный характер", пишет Financial Times.

Уоллер сказал, что хотя поступающие данные "не поддерживают снижение базовой ставки в настоящее время", инфляция может замедлиться в ближайшие кварталы, поскольку компании, как правило, повышают свои цены в начале года.

"Я буду следить за данными в течение следующих нескольких месяцев, чтобы оценить" ситуацию, отметил он. "Если она в 2025 году будет развиваться так же, как в 2024 году, то снижение ставок будет уместным в какой-то момент в этом году", - добавил Уоллер.

ФРС США
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