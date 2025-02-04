Казахстан проведет переговоры по крупным проектам для соблюдения обязательства перед ОПЕК+

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на рост нефтедобычи, Казахстан подчеркивает важность соблюдения соглашений ОПЕК+ и намерен вести переговоры с партнерами, заявили в министерстве энергетики республики.

"Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права", - говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснял, что Казахстан для соблюдения обязательств перед ОПЕК+ может использовать такие инструменты, как ограничение добычи на собственных месторождениях и прямые переговоры с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи с целью достижения баланса на рынке.

Он подчеркнул, что Казахстан добровольно "делал все возможное, чтобы исполнить свои обязательства по ограничению объемов добычи", но на 2025 год правительством поставлена задача добыть не менее 96 млн тонн нефти. Напомним, прогноз добычи нефти в Казахстане в 96,2 млн тонн на 2025 год сверстан без учета выполнения обязательств перед ОПЕК+. При этом в Минэнерго заявили, что не намерены корректировать прогноз добычи нефти на 2025 год, пока не состоится очередное заседание ОПЕК+.

Как сообщалось, оператор Тенгиза ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) сообщил о начале добычи в рамках проекта расширения 24 января 2025 года.

По данным ТШО, в результате реализации проекта планируется увеличить общий объем добычи сырой нефти на Тенгизе на 12 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что проекты будущего расширения (ПБР) Тенгиза и управления устьевым давлением (ПУУД) изначально планировалось завершить в конце 2022 года, однако сроки неоднократно переносились.

Отставание от плана запуска ПБР на Тенгизе, а также плановые и аварийные остановки добычи на месторождении отразилось на общих темпах развития экономики страны.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. Расположено на территории Атырауской области. В январе-июне 2024 года на месторождении было добыто 14,4 млн тонн нефти (114,6 млн баррелей), что ниже на 3,4% показателя I полугодия 2023 года.

Участниками компании-оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil (Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Общая стоимость реализации ПБР-ПУУД оценивалась в $46,7 млрд.