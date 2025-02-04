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Казахстан выполнит в 2025-2026 годах свои обязательства перед ОПЕК+

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан готов выполнить в 2025-2026 годах свои обязательства перед ОПЕК+, в том числе компенсирует перепроизводство за 2024 год, сообщили в министерстве энергетики республики.

"В свете вчерашнего 58-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+. Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев отмечал, что Казахстан не будет пока корректировать прогноз добычи нефти на 2025 год в ожидании очередного заседания ОПЕК+.

"Пока каких-то трендов в сторону увеличения или снижения объемов по добыче нет, мы планируем 96,2 млн, которые перед нами правительство поставило", - говорил Саткалиев в минувшую среду.

Вместе с тем глава Минэнерго пояснял, что в арсенале у ведомства есть ряд инструментов, с помощью которых страна может соблюдать обязательства перед ОПЕК+, в частности, ограничивать добычу на собственных месторождениях, проводить прямые переговоры с участниками крупных консорциумов по снижению объемов добычи и другие.

Вместе с тем в Минэнерго до этого заявляли, что прогноз добычи нефти в Казахстане в 96,2 млн тонн на 2025 год сверстан без учета выполнения обязательств перед ОПЕК+.

Как сообщалось, в минувшем году Казахстан продлил в рамках сделки ОПЕК+ ограничения по добыче нефти на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. В Минэнерго заявляли, что Казахстан планирует придерживаться объемов добычи нефти в рамках своей квоты, выделенной ОПЕК+ на 2025 год.

Казахстан нефть добыча ОПЕК+
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