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Новак заявил о 100%-ном исполнении Россией обязательств ОПЕК+ в январе-феврале

Он допустил, что график погашения прошлых нарушений договоренностей может измениться

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия в январе-феврале на 100% исполняет обязательства ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Были ровно на 100% по исполнению своей квоты - не выше и не ниже. Мы всегда исполняем 100%. Независимые источники что-то оценивают, есть погрешности", - сказал вице-премьер, заметив, что этого же можно ожидать и в феврале.

Новак сообщил также, что Россия планирует исполнять график погашения ранее достигнутых нарушений по сверхдобыче, но если страна когда-то ранее добывала меньше обязательств, то это будет учтено. "Мы это тоже будем делать (исполнять график сокращений - ИФ). Если независимые источники оценивают, как перевыполнение, значит это пойдет в зачет", - сказал он.

По состоянию на середину 2024 года Россия признала недоисполнение обязательств на 480 тысяч баррелей в сутки и вместе с другими странами-нарушителями представила график компенсации недосокращенных объемов. Основной объем погашений приходится на 2025 год (440 тысяч б/с): с марта Россия должна дополнительно снизить добычу на 16 тысяч б/с, в феврале - на 31 тысячу б/с и далее нарастающим итогом. Однако, после июня 2024 года страны продолжали нарушать обязательства и новый график компенсаций должен быть представлен до конца февраля. Эти нарушения должны быть восполнены до июля 2026 года.

Александр Новак ОПЕК
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