Выручка ГК "Русагро" в IV квартале выросла на 19%, до 141,6 млрд руб., в 2024 г - на 20%, до 367 млрд руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Русагро" в четвертом квартале 2024 года до межсегментных элиминаций составила 141,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает компания. В 2024 году выручка выросла на 20%, до 367 млрд рублей.

"Выручка увеличилась в основном за счет роста объемов реализации масла наливом и сахара. Консолидация группы "Агро-Белогорье" оказала дополнительный положительный эффект на выручку", - сообщила компания.

Выручка масложирового бизнеса в четвертом квартале составила 56,895 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. Это 40% в общей выручке. Сахарный бизнес увеличил выручку также на 25%, до 34,491 млрд рублей (доля 24%), сельскохозяйственный - снизил на 4%, до 31,726 млрд рублей (доля 22%), мясной - на 9%, до 14,054 млрд рублей (10%). Выручка "Агро-Белогорья" составила 4,44 млрд рублей (доля 3%). Результаты группы "Агро-Белогорье" учитываются с момента ее консолидации (12 ноября 2024 года).

Производство сырого растительного масла в четвертом квартале достигло 279 тысяч тонн, что на 1% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Реализация промышленной масложировой и молочной продукции увеличилась на 6%, до 511 тысяч тонн, шрота - снизились на 8% на фоне накопления запасов подсолнечного шрота для отгрузки в первом квартале 2025 года. "Реализация сырого масла увеличилась на 35% за счет роста отгрузок в условиях положительной рыночной конъюнктуры. Продажи промышленных жиров снизились на 5% на фоне логистических ограничений по импорту пальмового масла", - сообщает компания.

Продажи потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, спреды, майонез и готовые соусы на его основе, кетчуп, сыры, сливочное масло, сливки и др.) остались практически без изменений - на уровне 142 тысяч тонн.

Компания также сообщила, что в четвертом квартале производство сахара увеличилось до 635 тысяч тонн, что на 6% больше, чем годом ранее. Это произошло за счет более высокой дигестии свеклы урожая нового сезона, поясняется в пресс-релизе.

Реализация сахара выросла на 20% (до 573 тысяч тонн) в результате распределения объемов в соответствии с планом продаж и увеличения производства.

Производство свинины в живом весе в четвертом квартале достигло уровня предыдущего года и составило 80 тысяч тонн благодаря росту объемов в Центральном федеральном округе, который компенсировал сокращение выпуска в Приморском крае. "На динамику объемов в Приморском крае повлияла вспышка африканской чумы свиней в 2023 году и последующие мероприятия по устранению производственных рисков", - пояснила компания.

Производство свинины в живом весе в группе "Агро-Белогорье" составило 37 тысяч тонн.

Продажи зерновых культур в четвертом квартале практически сохранились на уровне аналогичного периода предыдущего года - 423 тысячи тонн (на 5 тысяч тонн меньше). Продажи кукурузы увеличились на 13% за счет расширения посевных площадей в центральных регионах. Реализация ячменя сократилась на 41% из-за снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

Продажи масличных культур в последнем квартале 2024 года снизились на 27%, до 251 тыс. тонн. Сокращение продаж сои на 12% обусловлено снижением урожайности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Продажи подсолнечника снизились на 77% в результате сокращения посевных площадей в рамках схемы севооборота.

Объем продаж сахарной свеклы уменьшился на 20%, до 3 млн 047 тыс. тонн, из-за снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. Земельный банк группы составляет 707 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.