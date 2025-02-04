Pfizer увеличила выручку в IV квартале на 22%, лучше прогнозов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. получила чистую прибыль в четвертом квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Pfizer, ее чистая прибыль в октябре-декабре 2024 года составила $410 млн, или 7 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,37 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Год назад показатель включал в себя единовременные потери в размере $3,5 млрд.

Скорректированная прибыль составила 63 цента в расчете на акцию против 10 центов годом ранее.

Квартальная выручка компании выросла на 22%, до $17,76 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль в размере 47 центов на акцию при выручке в $17,4 млрд.

По итогам всего 2024 года чистая прибыль Pfizer подскочила вчетверо, до $8,03 млрд. Годовая выручка повысилась на 7%, до $63,63 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз на 2025 год, согласно которому ее выручка составит $61-64 млрд, скорректированная прибыль - $2,8-3 на акцию.

Бумаги Pfizer прибавляют в цене 1,8% на предварительных торгах во вторник. За последние три месяца их стоимость понизилась на 6,4%, до $148,5 млрд.