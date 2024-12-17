Pfizer планирует в 2025 г. получить выручку в $61-64 млрд

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Pfizer Inc. планирует по итогам 2025 года получить выручку в диапазоне $61-64 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Скорректированная прибыль ожидается на уровне $2,8-3 в расчете на акцию. Расходы на НИОКР прогнозируются в районе $10,7-11,7 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивают выручку компании в следующем году в $63,2 млрд, скорректированную прибыль - в $2,86 на бумагу.

В конце октября Pfizer улучшила прогноз выручки на 2024 год до $61-64 млрд, скорректированной прибыли - до $2,75-2,95 на акцию.

Котировки акций Pfizer растут на 2,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 12,3% (до $143 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил более 27%.