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В декабре доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ упала до 4%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ уменьшился на 382 млрд рублей, или на 29,5%, до 915 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Объем рынка ОФЗ в декабре вырос на 2 трлн 87 млрд рублей, или на 10%, до 22,99 трлн рублей.

В результате доля нерезидентов в ОФЗ за месяц упала до 4% (минимум с 1 февраля 2012 года, когда она составляла 3,9%) с 6,2%.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

Суммарно за 2022-2024 годы объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ сократился на 2 трлн 167 млрд рублей, или в 3,4 раза, с 3 трлн 82 млрд рублей. За это время рынок ОФЗ вырос на 7 трлн 496 млрд рублей, или на 48,4%, с 15 трлн 494 млрд рублей, а доля нерезидентов в ОФЗ уменьшилась с 19,9% до 4%, то есть почти в пять раз.

ОФЗ Банк России
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