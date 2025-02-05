Выручка УК сети клиник "Мать и дитя" в IV квартале выросла на 13,8%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в IV квартале 2024 года составила 9,09 млрд рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка московских госпиталей увеличилась на 10,6% - до 4,4 млрд рублей. Выручка региональных госпиталей выросла на 18,4% - до 2,5 млрд рублей. Доходы амбулаторных клиник в Москве и Московской области в IV квартале составили 912 млн рублей, увеличившись на 12,6%. Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 16,5% - до 1,3 млрд рублей.

Капзатраты в IV квартале увеличились на 192 млн рублей и составили 678 млн рублей. Доля капитальных затрат, приходящихся на госпитали, составила 44%, остальные инвестиции были направлены на строительные работы в новых клиниках и текущий ремонт.

В IV квартале количество амбулаторных посещений увеличилось на 7,6% - до 648,4 тыс. при одновременном увеличении среднего чека на 16,9% - до 6,4 тыс. рублей в Москве и на 14,9% - до 2,6 тыс. рублей - в регионах.

Количество принятых родов выросло на 12,3% - до 2,9 тыс., при этом средний чек вырос в Москве на 10,9% (до 602,4 тыс. рублей), в регионах - на 14,1% (до 238,1 тыс. рублей). Количество пункций ЭКО увеличилось на 2,8% и составило 5,3 тыс. при увеличении среднего чека в Москве на 6,3% (до 328,1 тыс. рублей), в регионах - на 12,8% (до 321,9 тыс. рублей).

Количество койко-дней снизилось на 4,9% - до 38,6 тыс., при этом количество операций выросло на 3,4%, что, в том числе, привело к увеличению среднего чека по стационарной помощи на 19,0% (до 115,3 тыс. рублей) в Москве и на 8% (до 44,8 тыс. рублей) - в регионах.

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