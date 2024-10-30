Выручка УК сети клиник "Мать и дитя" в III квартале выросла на 21,8%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ"), управляет сетью клиник "Мать и дитя") в III квартале по МСФО составила 8,27 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка московских госпиталей в III квартале увеличилась на 25,2% - до 4,05 млрд рублей в связи с существенной динамикой выручки по стационарному лечению, амбулаторным посещениям и родам.

Выручка региональных госпиталей выросла на 18,4% год - до 2,25 млрд рублей, рост произошел за счет сильных результатов по амбулаторной и стационарной помощи.

Доходы амбулаторных клиник в Москве и Московской области составили 798 млн рублей, увеличившись на 11,6% благодаря росту выручки от амбулаторных посещений. Выручка амбулаторных клиник в регионах выросла на 24,4% - до 1,16 млрд рублей в связи с ростом выручки от амбулаторных посещений и ЭКО.