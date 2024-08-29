УК сети клиник "Мать и дитя" в I полугодии нарастила EBITDA на 23,5%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в I полугодии по МСФО вырос в годовом измерении на 23,5% - до 5,1 млрд рублей, сообщила компания.

Рентабельность по EBITDA повысилась на 0,2 п. п. и составила 32,1%.

Чистая прибыль составила 4,9 млрд рублей, увеличившись на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выручка МДМГ, как сообщалось ранее, в январе-июне составила 15,8 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль выросла на 26,8% - до 6,3 млрд рублей.

Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 19,6% и составил 5,2 млрд рублей.

Капзатраты составили 946 млн рублей, сократившись на 51,5% в связи с инвестициями в I полугодии 2023 года в госпиталь на Мичуринском проспекте.

Чистая денежная позиция группы по состоянию на 30 июня 2024 года составила 13,3 млрд рублей. Показатель чистая денежная позиция / LTM EBITDA составил 1,3x.

Общий долг группы составил на 30 июня 1,3 млрд рублей, увеличившись на 46% по сравнению с началом года.

В августе компания открыла клинику в Липецке, инвестировав 103 млн рублей, и медицинский центр семейного формата в Анапе (инвестиций со стороны компании не осуществлялось).

В июне 2024 года компания вышла в новый регион - республику Коми, купив в Сыктывкаре клинику "РГС-Мед", один из крупнейших в регионе частных многопрофильных медицинских центров. Сумма сделки составила 25 млн рублей и финансировалась за счет собственных средств группы. Компания планирует модернизацию клиники, в том числе добавить свои компетенции. Дополнительный объем инвестиций составит около 80 млн рублей.

"Осень этого года для нас станет периодом открытия сразу нескольких новых клиник. Мы продолжим развиваться и укреплять позиции в московском и других регионах страны, предоставляя доступ к медицине передового уровня все большему количеству населения России", - прокомментировал гендиректор ГК "МД Медикал" Марк Курцер.