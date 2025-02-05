Минфин просит суд приостановить корпправа зарубежных акционеров "Руст Россия" и "Русский стандарт водка"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ подал в Арбитражный суд Московской области заявление о приостановке корпоративных прав компаний Pasalba Ltd и Roust Corporation в отношении АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка", сообщает ведомство.

"Иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности", - говорится в сообщении.

Обращение в суд нацелено на "пресечение таких противоправных действий", заявляет министерство.

"В случае удовлетворения поданных заявлений будут устранены препятствия для осуществления данными обществами своей деятельности на российском алкогольном рынке", - сообщается в пресс-релизе.

Минфин напомнил, что 15 ноября 2024 года правительство РФ включило АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка" в перечень экономически значимых организаций. Таким образом, Минфину было предоставлено право на обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении корпоративных прав их зарубежными акционерами.

Такого рода иски по подсудности рассматривает Арбитражный суд Московской области.

Обе компании входят в ГК "Руст", которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в РФ. АО "Руст Россия" занимается оптовой торговлей алкогольной продукцией, ООО "Русский стандарт водка" (РСВ) - производитель премиальной водки.

РСВ производит водку "Русский стандарт", которая разливается на заводе в Санкт-Петербурге, ее мировые продажи составляют более 2,5 млн 9-литровых коробов в год. Ранее сообщалось, что около 91% РСВ принадлежит американской Roust Corporation, а 9% - российскому АО "РУСТ ИНК". Основным владельцем "Руст Россия" ранее в ЕГРЮЛ указывалась кипрская Pasalba Ltd. Основателем и председателем совета директоров ГК "Руст" является Рустам Тарико.