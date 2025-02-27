Поиск

Суд приостановил корпправа кипрского акционера "Руст России" по заявлению Минфина

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области на заседании в четверг удовлетворил иск Минфина РФ к кипрской Pasalba Ltd (акционер компании "Руст Россия").

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в картотеке суда. Детали решения не приводятся. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщалось, исковое заявление Минфина касалось приостановки корпоративных прав компании Pasalba Ltd в отношении АО "Руст Россия". В ноябре прошлого года АО было включено в перечень экономически значимых организаций, что дало Минфину право на обращение в суд с таким заявлением.

Кроме того, Минфин подал иск о приостановке корпправ Roust Corporation (США) в отношении компании "Русский стандарт водка" (РСВ).

Министерство объясняло, что иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd и Roust Corporation в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению деятельности АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка".

Обе компании входят в ГК "Руст", которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в РФ. АО "Руст Россия" занимается оптовой торговлей алкогольной продукции, РСВ – производитель премиальной водки.

Ранее сообщалось, что около 91% РСВ принадлежит американской Roust Corporation, 9% – российскому АО "Руст Инк". Основным владельцем "Руст Россия" в ЕГРЮЛ указывалась кипрская Pasalba Ltd. Основателем и председателем совета директоров ГК "Руст" является Рустам Тарико.

Минфин Pasalba Ltd Руст Россия Roust Corporation Русский стандарт водка ГК "Руст"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Добыча газа в РФ в аномально теплом январе сократилась на 4%, до 62,5 млрд куб. м

Росстат отметил, что рост цен на бананы в РФ за неделю ускорился в 3,3 раза

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

"Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций сербской NIS

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });