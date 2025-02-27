Суд приостановил корпправа кипрского акционера "Руст России" по заявлению Минфина

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области на заседании в четверг удовлетворил иск Минфина РФ к кипрской Pasalba Ltd (акционер компании "Руст Россия").

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - говорится в картотеке суда. Детали решения не приводятся. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщалось, исковое заявление Минфина касалось приостановки корпоративных прав компании Pasalba Ltd в отношении АО "Руст Россия". В ноябре прошлого года АО было включено в перечень экономически значимых организаций, что дало Минфину право на обращение в суд с таким заявлением.

Кроме того, Минфин подал иск о приостановке корпправ Roust Corporation (США) в отношении компании "Русский стандарт водка" (РСВ).

Министерство объясняло, что иностранные холдинговые компании Pasalba Ltd и Roust Corporation в условиях антироссийских санкций совершают действия, которые препятствуют осуществлению деятельности АО "Руст Россия" и ООО "Русский стандарт водка".

Обе компании входят в ГК "Руст", которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в РФ. АО "Руст Россия" занимается оптовой торговлей алкогольной продукции, РСВ – производитель премиальной водки.

Ранее сообщалось, что около 91% РСВ принадлежит американской Roust Corporation, 9% – российскому АО "Руст Инк". Основным владельцем "Руст Россия" в ЕГРЮЛ указывалась кипрская Pasalba Ltd. Основателем и председателем совета директоров ГК "Руст" является Рустам Тарико.