Льготные автокредиты и лизинг в январе стимулировали продажу 10,7 тысячи новых машин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Основные программы господдержки спроса в автопроме в январе простимулировали реализацию 10,7 тыс. новых автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В частности, в рамках программы льготного автокредитования было продано 7,9 тысячи автомобилей, льготного лизинга - 2,8 тысячи штук.

Около 9,9 тысячи автомобилей в периметре обеих программ пришлось на автомобили Lada.

Общий объем предоставленных скидок по двум программам в январе превысил 3,3 млрд рублей.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе составили 96,4 тысячи штук (+10,7%), сообщали ранее в Минптомторге со ссылкой на данные регистраций ЭПТС.

"АвтоВАЗ" за январь реализовал в России 20,8 тысячи автомобилей Lada (-0,2%).

Общий объем лимитов бюджетных средств на субсидирование скидок в рамках программ льготных автокредитов в 2025 году заложен на уровне 36 млрд рублей, льготного лизинга - 27 млрд рублей.