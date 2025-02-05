ЦБ отметил снижение грузооборота портов Дальнего Востока в конце 2024 года

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот дальневосточных портов России (с сезонной корректировкой) в ноябре-декабре 2024 года немного снизился по сравнению с октябрем, говорится в февральском докладе ЦБ по региональной экономике.

Снижение регулятор связывает с сокращением поставок нефти в ноябре из-за увеличения ее переработки на внутреннем рынке после окончания планово-ремонтных работ на отдельных нефтеперерабатывающих заводах

"В декабре перевалка нефти достигла рекордного уровня, в том числе за счет возобновления работы железнодорожной станции в одном из портов Приморского края. Контейнерооборот портов в декабре также оставался рекордно высоким и на 13% превысил средний уровень за январь-октябрь. Контейнерный экспорт впервые с начала 2024 года оказался выше прошлогодних значений", - отмечает ЦБ.

Один из перевозчиков в декабре запустил прямую линию в крупный контейнерный порт Азии в связи с высоким спросом, а также увеличил контейнерный парк на 15% по итогам 2024 года. Другая транспортная компания в декабре завершила реконструкцию контейнерно-логистического комплекса в одном из портов Приморского края для увеличения объемов обработки и хранения контейнеров.

Ранее со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов (АСОП) сообщалось, что грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в 2024 году составил 236,5 млн тонн (-2,3% к показателю 2023 года), из них объем перевалки сухих грузов - 154,5 млн тонн (-1,9%), наливных грузов - 81,9 млн тонн (+1%). Порт Восточный обеспечил грузооборот в 87,7 млн тонн (+1,4%), Ванино - 29,3 млн тонн (-16,2%), Владивосток - 37,4 млн тонн (+11,7%), Находка - 28,7 млн тонн (+4,1%), Пригородное - 13,3 млн тонн (-2,7%).