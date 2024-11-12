Грузооборот морских портов РФ за 10 месяцев сократился на 3,2%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 млн тонн, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил за отчетный период 370,8 млн тонн (-3,5% к январю-октябрю 2023 г.), в том числе: угля - 159,1 млн тонн (-11,5%), зерна - 64,2 млн тонн (+4,1%), грузов в контейнерах - 45,5 млн тонн (+9,9%), минеральных удобрений - 35,9 млн тонн (+19,1%), черных металлов - 15,6 млн тонн (-14,5%), руды - 9,6 млн тонн (+16,4%), грузов на паромах - 6,8 млн тонн (-0,2%).

Перевалка наливных грузов составила 372,2 млн тонн (-2,9%), в том числе: сырой нефти - 225 млн тонн (-1,4%), нефтепродуктов - 109,3 млн тонн (-8,2%), сжиженного газа - 29,6 млн тонн (+5,7%), пищевых грузов - 5,2 млн тонн (+9,4%).

Экспортных грузов было перегружено 586,6 млн тонн (-2,8%), импортных - 35,2 млн тонн (+9%), транзитных - 54,8 млн тонн (-0,0%), каботажных - 66,5 млн тонн (-13,1%).

По данным ассоциации, грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился с начала года на 5,5%, до 77,4 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 22,3 млн тонн (-14,8%), наливных - 55,1 млн тонн (-1,1%). Грузооборот порта Мурманск за 10 месяцев текущего года был на уровне 43,4 млн тонн (-11,1%), Сабетта - 24,2 млн тонн (+5,8%), Варандей - 4,2 млн тонн (-4,7%) и Архангельск - 2,3 млн тонн (+48,7%).

В январе-октябре 2024 г. грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 0,9%, достигнув 228,8 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 103,4 млн тонн (+6,8%), наливных - 125,2 млн тонн (-3,6%). Грузооборот порта Усть-Луга равнялся 113,3 млн тонн (-0,6%), Приморск - 51,6 млн тонн (-2,0%), Большой порт Санкт-Петербург - 43,8 млн тонн (+8,8%), Высоцк - 10,1 млн тонн (-8,3%).

Морские порты Азово-Черноморского бассейна в отчетном периоде снизили грузооборот на 7,3%, до 233 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 111,1 млн тонн (-9,6%), наливных - 129,9 млн тонн (-5,2%). Грузооборот порта Новороссийск за 10 месяцев достиг 139,1 млн тонн (+1,7%), Тамань - 23,3 млн тонн (-34,5%), Туапсе - 18,1 млн тонн (-16,3%), Кавказ - 19,9 млн тонн (+4,4%), Ростов-на-Дону - 13,4 млн тонн (-6,5%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос за 10 месяцев на 5,4%, составив 6,9 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов достиг уровня 4,9 млн тонн (+14,9%), наливных - 2,2 млн тонн (-10,6%). Объём перевалки грузов порта Астрахань составил 3,3 млн тонн (+4,2%), Махачкала - 2,7 млн тонн (-8,1%).

По данным АСОП, морские порты Дальневосточного бассейна сократили грузооборот на 1,9% до 197,1 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 129,2 млн тонн (-3,7%), наливных - 67,9 млн тонн (+1,7%). Грузооборот порта Восточный был на уровне 72,9 млн тонн (+0,9%), Ванино - 24,5 млн тонн (-18,5%), Владивосток - 31,1 млн тонн (+8,9%), Находка - 23,7 млн тонн (+2,7%), Пригородное - 10,7 млн тонн (-2,4%).