Bunge сократила чистую прибыль и выручку в IV квартале

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская агропромышленная компания Bunge Global SA сократила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2024 года.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $602 млн, или $4,36 в расчете на акцию, против $616 млн годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $2,13 с $3,70 на акцию.

Выручка составила $13,54 млрд против $14,94 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,24 на акцию при выручке в $13,6 млрд.

Продажи сельскохозяйственной продукции (основного бизнеса компании) в минувшем квартале снизились до 19,965 млн тонн с 20,522 млн тонн годом ранее, а выручка в данном сегменте - до $9,9 млрд с $10,95 млрд.

Bunge ожидает, что в 2024 году ее скорректированная прибыль составит $7,75 против $9,19 в 2024 году.

Капитализация Bunge за последние три месяца уменьшилась на 16,9% (до $10,47 млрд).