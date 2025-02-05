Поиск

Bunge сократила чистую прибыль и выручку в IV квартале

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская агропромышленная компания Bunge Global SA сократила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2024 года.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $602 млн, или $4,36 в расчете на акцию, против $616 млн годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $2,13 с $3,70 на акцию.

Выручка составила $13,54 млрд против $14,94 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,24 на акцию при выручке в $13,6 млрд.

Продажи сельскохозяйственной продукции (основного бизнеса компании) в минувшем квартале снизились до 19,965 млн тонн с 20,522 млн тонн годом ранее, а выручка в данном сегменте - до $9,9 млрд с $10,95 млрд.

Bunge ожидает, что в 2024 году ее скорректированная прибыль составит $7,75 против $9,19 в 2024 году.

Капитализация Bunge за последние три месяца уменьшилась на 16,9% (до $10,47 млрд).

Bunge Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Минпромторг РФ заявил о планах начать с ежегодного выпуска 36 самолетов МС-21

Росстат оценил рост выпуска легковых авто в РФ в 2024 году в 39,2%

Инфляция в РФ в годовом выражении осталась в районе 10,1%

Инфляция в РФ в годовом выражении осталась в районе 10,1%

Курс юаня опустился ниже 13 рублей впервые с 20 сентября 2024 года

Эстонцев предупредили о возможных сбоях из-за отключения от российской энергосистемы

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий

Сложности с трансграничными платежами продолжают давить на себестоимость предприятий

"Ведомости" сообщили о выкупе Т-Банком здания Центрального телеграфа в Москве

"Ведомости" сообщили о выкупе Т-Банком здания Центрального телеграфа в Москве

Болгария продолжает получать газ из России опосредованно

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5809 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });