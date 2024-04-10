Бывшая российская "дочка" Bunge в 2023 году снизила выручку на 16,7%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" американской Bunge - "Бунге СНГ", которая год назад после смены владельца была переименована в "Масленицу", в 2023 году получила выручку в размере 26,153 млрд рублей, что на 16,7% меньше, чем в 2022 году (31,396 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж выросла до 3,837 млрд рублей с 2,624 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 3,429 млрд рублей с 3,222 млн рублей (на 6,4%) соответственно.

Компания сменила владельца в феврале 2023 года. Им стал бизнесмен Карен Ванецян, договоренность о сделке с которым была достигнута в сентябре 2022 года. Ванецян - акционер компании "ЭксОйл групп", но сделка с Bunge - его личная инвестиция. Компанией "Масленица" бизнесмен владеет через ООО "Агроинвест", зарегистрированное в августе 2022 года.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. Предприятие выпускает масло под торговыми марками "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Bunge работала в России с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом. В марте 2021 года она продала Ростовский зерновой терминал бывшим топ-менеджерам "Объединенной зерновой компании" Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко. Терминал обслуживает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5,5 тыс. тонн, мощность перевалки - 700 тыс. тонн в год.

Компания также прекратила экспорт российского зерна.