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Bunge в I квартале снизила чистую прибыль на 18%, но подтвердила годовой прогноз

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская агропромышленная компания Bunge Global в первом квартале 2025 года снизила чистую прибыль на 17,6%, но подтвердила годовой прогноз.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $201 млн, или $1,48 в расчете на акцию, против $244 млн, или $1,68 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до $1,81 с $3,04 на бумагу.

Выручка уменьшилась на 13,2% - до $11,64 млрд против $13,417 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,28 на акцию при выручке в $13 млрд.

Продажи сельскохозяйственной продукции (основного бизнеса компании) в минувшем квартале снизились на 9,5% - до 18,277 млн тонн. Выручка данного сегмента сократилась на 16,2% и составила $8,16 млрд.

Bunge подтвердила прогноз на 2025 год, по которому скорректированная прибыль составит около $7,75 на акцию (по сравнению с $9,19 по итогам прошлого года).

Эксперты оценивают данный показатель в $7,79 на бумагу.

За последние три месяца капитализация Bunge выросла почти на 12% (до $10,5 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 потерял более 7%.

Bunge США
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