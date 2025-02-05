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Brent подешевела до $75,03 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

К 18:32 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,17 (1,54%) - до $75,03 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,19 (1,64%) - до $71,51 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей и составили 251,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 5,47 млн баррелей, до 118,48 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 210 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,07 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 34 тысячи баррелей после роста на 326 тысяч баррелей неделей ранее.

Brent WTI Кушинг Минэнерго США
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