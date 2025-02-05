Нефть Brent подешевела до $75,8 за баррель

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени подешевели на $0,4 (0,52%) - до $75,8 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,3%), до $76,2 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,29 (0,4%) - до $72,41 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,46 (0,6%), до $72,7 за баррель.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортером топлива.

Между тем аналитики S&P Global Commodity Insights отметили, что ответные меры Китая остаются довольно сдержанными, что говорит о готовности Пекина "скорее к переговорам, чем к эскалации".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по Москве в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, а также ждут снижения запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей.