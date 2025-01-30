Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,6%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в 2024 году выросла на 7,6% - до порядка 685 млрд куб. м, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".

"В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа. По итогам 2024 года добыча газа достигла порядка 685 млрд куб. м (+7,6% к 2023 году)", - сообщил он.

Озвученную Новаком цифру также можно было получить на основе предварительных данных Росстата за 11 месяцев и итоговых результатов по добыче "Газпрома". Официальные данные по итогам 12 месяцев 2024 года Росстат опубликует 5 февраля.

Подводя итоги 2024 года в газовой отрасли, Новак отметил: "Продолжается развитие производственной базы, в частности развиваются добычные проекты Ямальского центра газодобычи. Стартовала добыча газа на Северо-Часельском месторождении (ПАО "НОВАТЭК" - ИФ) с годовым уровнем добычи более 3 млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата. Начата промышленная добыча углеводородов на участке ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО (участок 3А в качестве оператора разрабатывает "Газпром нефть" - ИФ). Новый производственный комплекс обеспечит ежегодную поставку до 5 млрд куб. м газа и 1,5 млн т конденсата".

Он также напомнил, что в рамках Восточной газовой программы продолжилось развитие газотранспортной инфраструктуры. Ведется реализация первоочередного этапа проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" - строительство газопровода "Белогорск - Хабаровск". Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

На завершающей стадии находится строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который является важным звеном технологической цепочки поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Четвертая технологическая линия предприятия была запущена летом 2024 года, а в 2025 году завод выйдет на полную проектную мощность.

В статье также отмечается: "Особое внимание по поручению президента РФ сосредоточено на социальной газификации регионов России. На конец 2024 года уровень газификации Российской Федерации составил 74,7% (на начало 2024 года - 73,8%). В прошлом году сетевой газ подведен к границам более 303 тысяч участков. Продолжается переход на сетевой газ котельных медицинских и образовательных учреждений. По поручению президента РФ в программу включены садовые некоммерческие товарищества (СНТ). С жителями СНТ уже заключено почти 23 тысячи договоров".

В рамках работы по расширению использования газа в качестве топлива продолжается государственная программа по субсидированию строительства газозаправочной инфраструктуры и переводу транспорта на метан. Успешно реализована запущенная в 2023 г. программа субсидирования производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа.

На стадии согласования находится проект распоряжения правительства об утверждении Концепции развития рынка газомоторного топлива в России на период до 2035 года, целевой сценарий которой предусматривает увеличение потребления с 2,19 млрд куб. м в 2023 году до 15,4 млрд куб. м в 2035 году, в т. ч. объемы потребления КПГ возрастут до 8,4 млрд куб. м, а СПГ - до 5 млн т, пишет Новак.