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SoftBank может купить разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд с учетом долга

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - SoftBank Group Corp. ведет переговоры о покупке американского разработчика чипов Ampere Computing, акционером которой является Oracle Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, стороны обсуждают сделку, в рамках которой Ampere может быть оценена в $6,5 млрд с учетом долга.

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SoftBank Group может объявить о сделке в ближайшие недели, говорят источники. При этом они предупреждают, что хотя переговоры и находятся на продвинутой стадии, возможность их затягивания или прекращения сохраняется.

В январе агентство сообщало, что SoftBank Group и контролируемый ею разработчик чипов Arm Holdings заинтересованы в покупке Ampere. В 2021 году японская компания планировала инвестиции в Ampere, оценивая ее более чем в $8 млрд. Ampere выпускает процессоры для дата-центров на основе технологий Arm.

Oracle в прошлом году сообщала, что владеет 29% Ampere и может реализовать опционы, которые дадут ей контроль над компанией.


SoftBank Ampere Oracle Arm
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