ADR британской Arm подорожали на 17% после презентации первого чипа компании

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британский разработчик процессорных технологий Arm Holdings, мажоритарной долей в котором владеет японская SoftBank Group, на конференции Arm Everywhere представил свой первый собственный чип. После этого американские депозитарные расписки Arm подорожали на торгах на 17%, сообщает Reuters.

Центральный процессор Arm AGI будет предназначен для дата-центров. Компания называет его самым эффективным ЦПУ для эксплуатации набирающих популярность ИИ-агентов - автономных программ для решения задач без участия пользователя.

Производительность серверных стоек с такими чипами более чем вдвое превысит показатели систем на базе новейших процессоров архитектуры x86 - одной из самых востребованных на рынке компьютеров. Это позволит операторам дата-центров сэкономить до $10 млрд капзатрат в расчете на 1 ГВт потребляемой мощности, говорится в пресс-релизе Arm.

Архитектура Arm до сих пор была востребована преимущественно у разработчиков чипов для смартфонов.

Arm AGI разрабатывался совместно с Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которая сможет интегрировать его со своими ускорителями для обучения и эксплуатации ИИ-моделей. Компании будут работать и над новыми поколениями чипа. Reuters сообщает, что новые процессоры планируется выпускать с интервалом в 12-18 месяцев.

Чипы Arm в числе прочих будут использовать OpenAI, Cloudflare, SAP и SK Telecom, отмечается в пресс-релизе. Производством занимается тайваньская TSMC по техпроцессу 3 нм, отмечает Reuters.

Arm уже получил тестовые образцы, которые работают в соответствии с ожиданиями, и планирует переход к объемному выпуску на второе полугодие.

Компания также сотрудничает с производителями серверов, включая Lenovo и Supermicro, и первые системы на базе Arm AGI уже доступны, отметила Arm.

Главный исполнительный директор Arm Рене Хаас сказал Reuters, что его компания рассчитывает примерно за пять лет довести годовую выручку от продаж этих чипов до порядка $15 млрд. При этом исторически основной бизнес Arm - лицензирование технологий - за тот же период вырастет вдвое, что обеспечит ей совокупную выручку на уровне $25 млрд в год, заявил топ-менеджер.

В феврале 2025 года Financial Times со ссылкой на источники писала, что Хаас представит дебютный чип Arm летом того же года.