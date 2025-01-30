SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в размере $15-25 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Инвестиции углубят сотрудничество двух компаний, которые уже планируют крупный проект в сфере ИИ-инфраструктуры.

На прошлой неделе OpenAI, SoftBank, а также Oracle Corp. и госинвесткомпания ОАЭ MGX объявили о создании СП, получившего название Stargate. Предполагается, что Stargate в следующие четыре года вложит $500 млрд в строительство дата-центров в США для OpenAI.

SoftBank планирует инвестиции напрямую в OpenAI в дополнение к своим обязательствам (более $15 млрд) в рамках проекта Stargate, отмечают источники FT.

"Переговоры идут, и сумма, которую SoftBank может инвестировать в капитал OpenAI, окончательно не определена", - сказал один из источников.

Разработчик ChatGPT также обязался инвестировать $15 млрд в Stargate. Вложения японской компании в его капитал могут быть использованы для покрытия этих расходов, отмечают источники.

Инвестиции в $15 млрд и больше сделают SoftBank крупнейшим инвестором OpenAI. Совокупный объем вложений Microsoft Corp. составил порядка $14 млрд.