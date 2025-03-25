Винодельня "Юбилейная" из "Абрау-Дюрсо" в 2024 году ушла в убыток при росте себестоимости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Винодельня "Юбилейная" (Краснодарский край), которую в 2020 году приобрела группа "Абрау-Дюрсо", завершила прошлый год с чистым убытком по РСБУ в размере 72,247 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

В 2023 году чистая прибыль "Юбилейной" равнялась 73,82 млн рублей.

Выручка винодельни в прошлом году возросла на 36% до 1,38 млрд рублей, а себестоимость продаж - на 41% до 1,77 млрд рублей. В результате валовый убыток составил 390,8 млн рублей, увеличившись за год в 1,6 раза. Убыток от продаж также вырос в 1,6 раза и составил 430,96 млн рублей.

Одновременно прочие доходы возросли на 26% до 623,18 млн рублей, а прочие расходы снизились на 29% до 12,6 млн рублей.

Еще один актив "Абрау-Дюрсо" - агрофирма "Юбилейная", купленная одновременно с винодельней, в прошлом году снизила чистую прибыль по РСБУ втрое до 51 млн рублей. Выручка сократилась на 5,6% до 684,74 млн рублей при росте себестоимости на 7,6% до 502,6 млн рублей. В результате валовая прибыль упала на 29,5% до 182,15 млн рублей, а прибыль от продаж - на 43% до 117,2 млн рублей.

Группа "Абрау-Дюрсо" в 2020 году закрыла сделку по покупке активов "Юбилейной" с 2 тыс. гектаров плодоносящих виноградников, расположенных на Таманском полуострове. Благодаря сделке площадь виноградопригодных земель ГК "Абрау-Дюрсо" выросла до 6,8 тыс. га.

Виноградники "Юбилейной" (более 3 тыс. га) расположены между Азовским и Черным морями, в центре Таманского полуострова. Климат и почвы этого региона позволяют выращивать сорта "каберне-совиньон", "мерло", "каберне-фран", "шардоне", "мускат", "пино-гри", "алиготе", а также виноград отечественной селекции "рубин голодриги", "достойный", "виорика".

В 2023 году на базе "Юбилейной" введен в эксплуатацию собственный виноградный питомник по выращиванию саженцев мощностью 2,5 млн штук в год.

Производственные мощности винодельни "Юбилейная" составляют более 25 млн бутылок тихих и игристых вин в год.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. Также группа развивает туристическое направление бизнеса, фирменную торговлю.